“Ой, все”, “Дед Мороз принес “дурика”. Санина показала свою новогоднюю радость
01.01.2021, 19:16,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина 1 января обнародовала в Instagram семейное фото, на котором запечатлена в компании мужа, сына и нового питомца – щенка, кличку которому они еще не придумали.
“Наша новогодняя радость – наша девочка”, – подписала Санина фото.
“Ой, все”, – отреагировала на новость украинская певица Джамала.
“Судя по глазам, больше всего собаку хотела мама”, – написали в комментариях фолловеры.
“А-а, Дед Мороз принес “дурика”. С праздником, родные!” – прокомментировала публикацию украинский режиссер Катя Царик.
“Да!” – ответила ей Санина.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Юлия Санина (настоящая фамилия Головань) родилась 11 октября 1990 года в Киеве.
В 2011 году вместе с музыкантом и продюсером Валерием Бебко Санина создала дуэт Val & Sanina, который вскоре был переименован в The Hardkiss. В том же году Санина и Бебко поженились, а осенью 2015 года у них родился сын.
Смотреть комментарии → Комментариев нет