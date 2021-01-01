 

“Ой, все”, “Дед Мороз принес “дурика”. Санина показала свою новогоднюю радость

01.01.2021, 19:16, Новости дня
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Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина 1 января обнародовала в Instagram семейное фото, на котором запечатлена в компании мужа, сына и нового питомца – щенка, кличку которому они еще не придумали.

Наша новогодняя радость – наша девочка”, – подписала Санина фото.

“Ой, все”, – отреагировала на новость украинская певица Джамала.

“Судя по глазам, больше всего собаку хотела мама”, – написали в комментариях фолловеры.

“А-а, Дед Мороз принес “дурика”. С праздником, родные!” – прокомментировала публикацию украинский режиссер Катя Царик.

“Да!” – ответила ей Санина.

Юлия Санина (настоящая фамилия Головань) родилась 11 октября 1990 года в Киеве.

В 2011 году вместе с музыкантом и продюсером Валерием Бебко Санина создала дуэт Val & Sanina, который вскоре был переименован в The Hardkiss. В том же году Санина и Бебко поженились, а осенью 2015 года у них родился сын.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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