1937-й — Год Красного Быка

01.01.2021, 19:14, Разное

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Подумаем о некоторых совпадениях.

Не знаю уж, кто такой внимательный первым разглядел, что календарь на 2021-й полностью совпадает с календарем 1937 года (можно сэкономить и нового не покупать!). Тот тоже начинался с тяжелого дня (пятницы) и тоже заканчивался пятницей — тяжелым днем.

Впрочем, и 1938-й облегчения стране, как известно, не принес.

Ни-ко-му!

Василий Блохин. Фото: Википедия

Даже главного палача, коменданта НКВД, еще даже не генерала Василия Блохина этот год заставил изрядно поволноваться: на допросах бывших коллег до самого 1939 года всплывала его честная фамилия среди имен отвратительных заговорщиков. Но, слава богу, разобрались, Блохина разве что к замнаркома вызвали, и тот по-отечески отчитал его как следует, чтобы дружбы с кем попало не водил. А потом и замнаркома — того… Не знаю, может, Василий Михайлович его и расстреливал.

Было, конечно, и хорошее. В бескрайних полях интернета я отыскал даже сайт специальный, где неведомый мне коммунист — поклонник Сталина — выписал все, чем мне, по его мнению, надо сегодня гордиться.

Многое, правда, пропущено.

Так, значится, что «6 января 1937 года началась вторая Всесоюзная перепись населения СССР». И все. Очевидно, за недостатком места,

в сводку не попало то, что результаты переписи власть не устроили и были признаны вредительскими;

руководители и исполнители вредительского замысла были расстреляны, а итоги засекречены на десятилетия.

Так же пропущен, например, и весь январский процесс по делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра», избавивший страну от очередной порции злейших врагов народа. Зато с красной строки отмечено, что «21 июля Прокурор СССР Андрей Януарьевич Вышинский был награжден орденом Ленина «за успешную работу по креплению социалистической законности». И сразу за ним — «Советского государственного и политического деятеля Николая Ивановича Ежова наградили орденом Ленина. Генеральный комиссар государственной безопасности (1937), нарком внутренних дел СССР в 1936–1938. С 1922 на партийной работе, в 1935–1939 секретарь ЦК ВКП(б). В 1938–1939 нарком водного транспорта СССР. В 1935–1939 председатель КПК при ЦК ВКП(б). В 1939 году арестован и расстрелян, возглавляя органы внутренних дел, вел активную антисоветскую деятельность». В чем выражалась эта самая «активная антисоветская деятельность», почитать было бы, конечно, тоже интересно, но сделать это можно только на других сайтах…

5 февраля 1937 года в «Комсомольской правде» было опубликовано письмо комсомолки В.С. Хетагуровой, адресованное девушкам страны, с призывом ехать на новостройки Дальнего Востока, на которое только в 1937 году откликнулись более 9 тысяч человек.

Валентина Хетагурова (в центре). Фото: Википедия

Приведена хорошая песня на слова Евг. Долматовского (музыка бр. Покрасс):

«Идут составы дальние, звенят слова прощальные, / Пусть много есть широких и солнечных дорог, / Но лучшая дорога — в края, где дела много, / На близкий и любимый, на Дальний Восток…»

Пели ли эту песню на огромных территориях Колымского края, уже заселенного многими тысячами зэ-ка, перевозимыми за отсутствием железных дорог пароходами «Ежов» и «Берзин» (оба после расстрела наркома и начальника «Дальстроя» переименованы), неизвестно.

Не попал в шорт-лист главных событий и Февральско-мартовский пленум ЦК ВКП(б), после которого борьба с врагами была наконец переведена на промышленную основу, усилиями железного наркома Николая Ежова. Того самого, «развернувшего активную антисоветскую деятельность».

В ходе террора из 72 лиц, выступавших на этом пленуме, 52 были расстреляны.

Зато 16 апреля 1937 года в столовой Смольного был установлен первый аппарат с газированной водой. Позже автоматы стали появляться в Москве, а затем и по всему Союзу. Газированная вода стоила одну копейку, а с сиропом — за три. Стаканчики были многоразовыми, они просто полоскались.

И кому это мешало, спрашивается?

29 апреля 1937 г. спущен на воду со стапеля ленинградского завода имени С. Орджоникидзе головной линейный ледокол «И. Сталин». Все четыре однотипных ледокола довоенной постройки верно служили стране в течение долгого времени. «А. Микоян», «Адмирал Лазарев» (бывший «Л. Каганович») и «Адмирал Макаров» (бывший «В. Молотов») были исключены из списков ледокольного флота СССР только в конце 60-х годов.

«Сталин» и «Каганович» в 1940 году в обстановке полной секретности провели по Севморпути германский вспомогательный крейсер «Комет», который установил рекорд скорости прохождения трассы, а затем вволю попиратствовал в Тихом океане. Но об этом и сейчас говорить не принято, потому что мы с Германией не сотрудничали, а Сталин с Гитлером ни разу не встречался.

Ледокол «Сталин». Фото: forums.airbase.ru

10 мая 1937 года ЦИК и СНК СССР приняли решение снова ввести институт военных комиссаров в армии. Отменили это решение, восстановив единоначалие, только после ошеломительных военных неудач 1941 года.

Единственным упоминанием о репрессиях в хронологии года стал абзац, из которого следует, что «Сталин, готовясь к тяжелейшей схватке с европейским фашизмом, в 1937 году начал чистку Красной Армии от «пятой колонны».

11 июня 1937 года в Москве были расстреляны по приговору военного трибунала высшие командиры и политработники: Тухачевский, Примаков, Якир, Уборевич, Эйдеман и другие, обвиненные в организации «военно-фашистского заговора в Красной Армии». Авторы сайта убеждены, что Сталин был прав, а те, кто расстрелянных реабилитировал, — неправы.

Всего же, кстати сказать, за пять лет были расстреляны более девятисот генералов и к ним приравненных. Отмечены случаи, что дивизиями стали командовать капитаны, которым до этого не доверяли командовать батальонами….

21 мая 1937 года на дрейфующую льдину прибыла экспедиция научной станции «Северный полюс — 1» в составе И.Д. Папанина, П.П. Ширшова, Е.К. Федорова, Э.Т. Кренкеля. Обустройство четверки полярников на громадной льдине площадью около 4 кв. км заняло около 16 дней. 6 июня самолеты покинули экспедицию, станция «Северный полюс — 1» перешла в режим автономного дрейфа, в котором она прошла около 2 тыс. км и спустя почти год прибыла в Гренландское море.

Интересно, что Федоров, будучи начальником Гидрометеослужбы СССР, в 1947-м через «Суд чести» был отстранен от ее руководства за неверный прогноз погоды на 1 мая, «приведший к срыву первомайской демонстрации».

25 мая 1937 года в Париже открылась Всемирная выставка искусств и техники (25 мая — 25 ноября 1937 г.). Советский павильон венчала композиция «Рабочий и колхозница», названная (как пишут авторы сайта) западными критиками «величайшим произведением скульптуры XX века».

Всемирная выставка искусств и техники. Иллюстрация: Википедия

18–20 июня 1937 г. экипаж в составе В.П. Чкалова, Г.Ф. Байдукова и А.В. Белякова совершил легендарный перелет из Москвы в США протяженностью около 10 000 км (8504 км по прямой) за 63 ч. 25 мин.

2 ноября 1937 года на пяти башнях Московского Кремля зажглись рубиновые звезды. Уникальный заказ выполнялся на заводе «Автостекло» в Константиновке Донецкой области.

И, наконец, состоялись первые выборы в Верховный Совет СССР по новой (НАШЕЙ — НАРОДНОЙ!) Конституции.

«Ну да, ну да… — не без сарказма комментируют эти выборы составители хронологии. — Понимаете ли, господа-товарищи, верные продолжатели дела троцкого–хрущева–горбачева, ну не стыкуется ваша ложь с реальностью. По итогам первых всенародных выборов по новой Сталинской Конституции, которые состоялись 12 декабря 1937 г., в состав Верховного Совета вошли: рабочих — 247 чел. (45,2%), крестьян — 130 чел. (23,8%), служащих и интеллигенции — 169 (31,0%)»…

Идея, что парламент — не место для дискуссий, уже тогда была воплощена с исчерпывающей законченностью. Все до единого голосования прошли с абсолютным результатом: единогласно. Единогласно проголосовали и за все предлагавшиеся кандидатуры (надо было выбрать председателя президиума и сам президиум, руководство палат и комиссий, утвердить состав правительства) — в том числе и за тех, кого очень скоро расстреляют в качестве вредителей, японских, германских или литовских шпионов. Все эти троцкисты — Блюхер, Косарев, Ежов (упоминание этого имени неизменно вызывало овацию, грозящую сорвать заседание), Угаров, Косиор, Чубарь… Многие из них не доживут даже до следующей сессии…

Кстати сказать, голосовали на сессии «вручную», но даже комиссию счетную назначать не стали: видно, единодушие было запрограммировано с самого начала.

…А так, конечно же, 1937 год для нашей страны выдался спокойным и счастливым. Беспокоиться не о чем.

Павел Гутионтов

обозреватель