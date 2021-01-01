Мнение: Сербский участок

01.01.2021, 19:12, Разное

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1 января президент Сербии открыл сербский участок "Турецкого потока". Теперь Сербия будет закупать российский газ через систему "Турецкого потока", украинский транзит становится резервным. Кроме Сербии, газ будет получать Босния и Герцеговина. Выражается сдержанный оптимизм в развитии проекта "Турецкий поток". Однако есть и ложка дёгтя. Которая при рассмотрении вполне вырастает до размеров самой бочки.

Идеология Турецкого потока – не только (и даже не столько) в уходе от украинского транзита. Это, скорее, бонус. Идеология Турецкого потока – в поставке газа за пределы ранее имеющихся в Европе газпромовских рынков. Юг Европы – это в первую очередь газ Алжира, Ливии, Катара. Войти на этот рынок и откусить пусть и небольшой, но свой участок – это и есть логика прокладки новой системы.

Именно это уже почти невозможно – Газпром попросту не успел. Его опередил проект ТАНАП, а окончательную точку поставит проект MidEast по поставке в Южную Европу газа с Восточного Средиземноморья. Причем в этот проект вкладыватся сами страны Южной Европы, а потому они заинтересованы в реализации восточносредиземноморского проекта, оставляя все остальные в качестве резервной возможности. Плюс довеском идет стремительно развивающийся рынок СПГ, который также диверсифицирует риски и зависимости от монополии поставщиков.

В итоге Турецкий поток вместо захвата новых рынков фактически перераспределяет поставки газа внутри своих традиционных потребителей. Кстати, Босния и Герцеговина – это вообще не рынок. За 20 лет в БиГ было поставлено около 5 млрд кубометров газа. Применрно по 250 млн кубометров в год, причем с убывающей динамикой: в 2019 году поставки составили около 60 млн кубометров. Так что упоминать БиГ наряду с Сербией, которая получает примерно 1 млрд кубометров в год, можно только "за компанию".

Перераспределение – это хорошо. Но оно никак не окупает затраты на Турецкий поток. Это просто перекладывание из одного кармана в другой. А если учесть, что украинский транзит в течение ближайших лет по контракту от 19 года заключен по принципу "качай или плати", то затраты на него есть величина неубывающая. Идет по нему газ в Сербию или не идет – заплатить за 40 млрд кубометров в год придется в любом случае.

Но эти детали, понятно, никто вслух сообщать не станет. Потому что появятся вопросы и сомнения. Хотя, будем откровенны, все уже и так понятно. И Турецкий поток, и Северный поток-2 вместе с построенной на российской территории инфрастурктурой – целиком политический и совершенно убыточный проект. Десятки миллиардов долларов не окупятся никогда, а эти затраты будут возложены на российского потребителя, который и оплатит все просчеты из своего кармана.