Вступили в силу новые правила купания на пляжах

01.01.2021, 19:10, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Места для купания на всех российских пляжах с 1 января 2021 года должны иметь обозначенные границы, а также акты водолазного обследования дна пляжа, следует из «Правил пользования пляжами в Российской Федерации», утвержденных приказом МЧС.

Документ устанавливает порядок пользования пляжами, которые оборудуются специально для купания. Требования обязательны для соблюдения владельцами пляжей и отдыхающими на них.

«Приказом определено выполнение ряда мероприятий, направленных на обеспечение безопасности отдыхающих… Обязательным является обозначение границы заплыва в местах купания, а также наличие акта водолазного обследования дна пляжа в установленных для купания местах и отсутствие пунктов проката маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих и купающихся», – передает РИА «Новости», ссылаясь на документ МЧС.

Кроме того, теперь на пляжах будут проверять наличие и укомплектованность спасательных постов, а также дежурство на них подготовленных спасателей. Также планируется переход от выдачи разрешений на пользование пляжами к их декларированию по инициативе правообладателей, добавили в ведомстве.

Ранее в МЧС напомнили о новых правилах запуска фейерверков и пользования пиротехникой.