Появилось видео опасного салюта в Омске
01.01.2021, 19:10,
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Жители Омска обстреляли фейерверком многоэтажное жилое здание в новогоднюю ночь, сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев происшествия.
Свидетели сняли произошедшее на видео и опубликовали ролик в Сети, передает РЕН-ТВ.
На видео запечатлено, как люди вышли на улицу, чтобы запустить салют. Заряды фейерверка начали стрелять не в воздух, а на балконы жилого дома и в окна квартир.
Ранее в Сети опубликовали видеоролик с запуском фейерверка с борта российского вертолета. Где и когда произошел инцидент, неизвестно.
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