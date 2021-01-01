Появилось видео опасного салюта в Омске

01.01.2021, 19:10, Новости дня

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Жители Омска обстреляли фейерверком многоэтажное жилое здание в новогоднюю ночь, сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев происшествия.

Свидетели сняли произошедшее на видео и опубликовали ролик в Сети, передает РЕН-ТВ.

На видео запечатлено, как люди вышли на улицу, чтобы запустить салют. Заряды фейерверка начали стрелять не в воздух, а на балконы жилого дома и в окна квартир.

Ранее в Сети опубликовали видеоролик с запуском фейерверка с борта российского вертолета. Где и когда произошел инцидент, неизвестно.