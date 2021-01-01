 

Билл Гейтс попытается спасти Землю от глобального потепления

01.01.2021, 19:02, Новости дня
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Подаривший миру компанию Microsoft легендарный Билл Гейтс решил теперь спасти его от глобального потепления. По его инициативе в Гарвардском университете проведут эксперименты, в ходе которых ученые попытаются заблокировать часть солнечного света, направленного на поверхность Земли.

Суть идеи заключается в том, чтобы «растворить» в атмосфере отражающие ультрафиолет частицы. В результате поверхность планеты будет нагреваться чуть меньше, а этого вполне достаточно, чтобы остановить непрекращающееся потепление воздуха и воды в океанах.

Первый пробный полет на воздушном шаре проведут над Швецией в начале лета текущего года, сообщают представители университета. Финансирование проекта, который получил название SCoPEx, проводит Билл Гейтс и другие частные инвесторы.



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