Игра на барабане изменяет структуру головного мозга

01.01.2021, 19:02, Новости дня

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Как утверждают немецкие ученые из Рурского университета, у профессиональных барабанщиков со временем существенно изменяется течение нейропластических процессов в головном мозге. Длительная игра на ударных инструментах приводит к утолщению волокон, разделяющих правое и левое полушарие.

Барабанщики – это действительно особенные люди, уточняют специалисты. Ведь они одновременно могут производить разные действия обеими руками. Те участки коры головного мозга, которые отвечают за моторику и произвольные движения, у них становятся сильно развитыми.

Данные результаты удалось получить в результате исследований в фокус-группах, участниками которых стали профессиональные барабанщики со стажем игры на ударных инструментах 10 лет и более.