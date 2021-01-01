 

Игра на барабане изменяет структуру головного мозга

01.01.2021, 19:02, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Как утверждают немецкие ученые из Рурского университета, у профессиональных барабанщиков со временем существенно изменяется течение нейропластических процессов в головном мозге. Длительная игра на ударных инструментах приводит к утолщению волокон, разделяющих правое и левое полушарие.

Барабанщики – это действительно особенные люди, уточняют специалисты. Ведь они одновременно могут производить разные действия обеими руками. Те участки коры головного мозга, которые отвечают за моторику и произвольные движения, у них становятся сильно развитыми.

Данные результаты удалось получить в результате исследований в фокус-группах, участниками которых стали профессиональные барабанщики со стажем игры на ударных инструментах 10 лет и более.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.11 / Пандемия COVID-19. Гендиректор ВОЗ ушел на самоизоляцию

27.06 / «Адмирал Горшков» вышел в море для испытания «Цирконов»

26.06 / В Финляндии заявили, что границу с Россией откроют для туристов в последнюю очередь

17.08 / Лукашенко – бастующим: Пока вы меня не убьете, других выборов не будет

01.10 / Миронова впервые показала лицо годовалого сына

06.07 / Смолий рассказал, действовал ли Зеленский в интересах Коломойского

12.11 / Названа категория россиян с самой высокой заболеваемостью COVID-19

24.11 / Ветеран ФСБ назвал позволившие полковнику МВД Дагестана годами работать на террористов причины

30.12 / “Жадно держится за свое кресло”. В “Слуге народа” заявили, что отстранение Тупицкого могут продлевать до его увольнения

30.10 / В России подросток с криком “Аллах Акбар” напал с ножом на полицейских, его застрелили

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска