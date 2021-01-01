 

Медики назвали признаки фолиевой анемии из-за дефицита витамина B9

01.01.2021, 18:50, Разное
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Дефицит витамина B9 в организме человека может привести к возникновению фолиевой анемии. Главным симптомом исследуемого заболевания медики назвали повышенную раздражительность.
В результате фолиевой анемии организм в недостаточном объёме получает необходимый кислород, поэтому появляются сердечные и нервные заболевания. Когда человек слаб, чувствует усталость, не может самостоятельно справиться с негативными эмоциями, плохо воспринимает полученную информацию, медики советуют обратиться за квалифицированной помощью и сдать анализы на содержание фолиевой кислоты. Нередко появляются и такие признаки, как головные боли, язвы во рту и на языке, неспособность быстро реагировать.

Эксперты по здоровью рекомендуют постоянно пополнять запас витамина B9. Для этого необходимо употреблять продукты, богатые фолатом: шпинат, брюссельскую капусту, спаржу, фасоль и авокадо.



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