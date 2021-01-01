Эксперты назвали категории людей, имеющие повышенный риск постковида

01.01.2021, 18:50, Разное

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Эксперты назвали категории людей, которые имеют повышенные риски постковида. Больные, после перенесенного COVID-19, длительный период имеют проявление неприятных симптомов.

Согласно исследованиям, больные, которые страдали постковидом, имели определенные симптомы: кашель, истощение, отдышку, сильную утомляемость. Исследование, которые проводили специалисты Королевского колледжа в Лондоне, продемонстрировало, что неверный диагноз или тестирование, сделанное поздно, подвергает людей риску.

Женщины больше защищены от инфекции, нежели мужчины, но они будут бороться с долгими симптомами болезни. Некоторые исследования доказывают, что женщины после выздоровления подвержены психологическим проблемам и психическим заболеваниям, имеют спутанное сознание, стрессы, нарушения сна, обоняния, сильную усталость. Также могут возникать проблемы с фертильностью и нарушения менструального цикла.

У людей, которые старше 50 лет и которые имеют пониженный иммунитет и сопутствующие болезни, замедляется время выздоровления. Люди старшего возраста долгий период борются с симптоматикой коронавируса, причем самыми распространенными из них считаются боль в теле, усталость и отдышка.

Люди, имеющие респираторные проблемы, такие как астма, ХОБЛ, проблемы дыхания и легких, подвержены высоким рискам развития тяжелых инфекций легких. Также эксперты напоминают, что у людей с ожирением и высоким ИМТ усиливается воспалительный процесс в организме, возникает стресс, замедляется обмен веществ. Опыты демонстрируют, что лишний вес – основной фактор риска развития пост-COVID.