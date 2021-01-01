 

Эксперты назвали категории людей, имеющие повышенный риск постковида

01.01.2021, 18:50, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Эксперты назвали категории людей, которые имеют повышенные риски постковида. Больные, после перенесенного COVID-19, длительный период имеют проявление неприятных симптомов.
Согласно исследованиям, больные, которые страдали постковидом, имели определенные симптомы: кашель, истощение, отдышку, сильную утомляемость. Исследование, которые проводили специалисты Королевского колледжа в Лондоне, продемонстрировало, что неверный диагноз или тестирование, сделанное поздно, подвергает людей риску.

Женщины больше защищены от инфекции, нежели мужчины, но они будут бороться с долгими симптомами болезни. Некоторые исследования доказывают, что женщины после выздоровления подвержены психологическим проблемам и психическим заболеваниям, имеют спутанное сознание, стрессы, нарушения сна, обоняния, сильную усталость. Также могут возникать проблемы с фертильностью и нарушения менструального цикла.

У людей, которые старше 50 лет и которые имеют пониженный иммунитет и сопутствующие болезни, замедляется время выздоровления. Люди старшего возраста долгий период борются с симптоматикой коронавируса, причем самыми распространенными из них считаются боль в теле, усталость и отдышка.

Люди, имеющие респираторные проблемы, такие как астма, ХОБЛ, проблемы дыхания и легких, подвержены высоким рискам развития тяжелых инфекций легких. Также эксперты напоминают, что у людей с ожирением и высоким ИМТ усиливается воспалительный процесс в организме, возникает стресс, замедляется обмен веществ. Опыты демонстрируют, что лишний вес – основной фактор риска развития пост-COVID.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.10 / В Москве автомобиль таски снес ограждение и упал в реку Яузу

05.11 / Volkswagen представил обновленную модель Golf R с дрифт-режимом

15.10 / Мнение: Волгоград. Террористы

19.07 / Мнение: Земные типы

25.09 / Мнение: О тайном источнике прогнозов Соловья про «уход Путина»

10.12 / В центре Мурманска отключили свет

06.08 / Мнение: Без посредников к народу – нельзя!

16.08 / Мнение: США потерпели унизительное поражение в ООН

03.09 / Чиновники уже живут как в Германии

09.08 / Эксперт Дмитрий Конаныхин рассказал об опасности колонизации Марса для человечества

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска