 

Dantes впервые встретил Новый год “в лете”

01.01.2021, 18:22, Новости дня
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Украинский музыкант Dantes вместе с женой – певицей Dorofeeva (Надей Дорофеевой) встретил Новый год на Бали. Об этом он сообщил 1 января в Instagram.

“Пятый день на Бали. Вопреки “Википедии”, местные делают ударение на “и”. Впервые встретил Новый год в лете”, – поделился он впечатлениями.

Артист сообщил, что они с супругой взяли в отпуск 20 книг, но ему удалось прочитать только 50 страниц одной из них.

Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) родился в 1988 году в Харькове. В 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте “Фабрика звезд – 2”, создав дуэт “Дантес & Олейник”. После распада дуэта в 2015 году Dantes начал сольную карьеру.

В том же году он женился на Дорофеевой, которая в то время была солисткой группы “Время и Стекло”, а после распада коллектива весной 2020 года стала сольной певицей. Свой дебютный клип она презентовала 19 декабря.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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