 

В Риме из-за новогодних фейерверков произошла массовая гибель птиц

01.01.2021, 18:22, Новости дня
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В новогоднюю ночь в Риме из-за использования пиротехники наблюдалась массовая гибель птиц. Об этом 1 января проинформировало итальянское издание Corriere della Sera.

На фото и видео из центра итальянкой столицы видны дороги, усеянные телами погибших скворцов.

Издание предполагает, что птицы погибли из-за сердечных приступов, которые были вызваны “попытками избежать взрывов фейерверков и петард различной мощности”.

За 24 часа до Нового года власти Рима ограничили применение пиротехники, однако постановление чиновников было нарушено.

Corriere della Sera отмечает, что вследствие фейерверков и салютов пострадали также люди – травмы разной тяжести получили девять человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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