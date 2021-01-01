 

Ермак: Ни отечественным коррупционерам, ни зарубежным спецслужбам не удастся остановить обновление Украины

01.01.2021, 18:22, Новости дня
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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своей колонке для LIGA.net, опубликованной 31 декабря 2020 года, написал, что украинским коррупционерам и зарубежным спецслужбам не удастся остановить обновление Украины.

“[В 2021 году] уделим серьезное внимание образовательным и культурным объектам. Продолжим строить качественные дороги, которые должны привести людей к отремонтированным театрам, музеям, замкам и другим туристическим магнитам. Чтобы ускорить реализацию долгосрочных планов, нужно преодолеть сопротивление старой системы. И мы преодолеем”, – заявил Ермак.

По его словам, оппоненты действующей власти не смогут рассорить Киев с западными партнерами.

“Несмотря на то, что против наших действий в этом году объединились отечественные коррупционеры, олигархические кланы и зарубежные спецслужбы, им не удастся ни разрушить систему антикоррупционных органов, ни рассорить Украину с западными партнерами, ни остановить обновление страны. Они ежедневно раздают невыполнимые обещания, а мы тихо работаем. Они убеждали украинцев, что местные выборы станут провалом для действующей власти, но [мы] имеем наибольшее количество мандатов”, – сказал Ермак.

По мнению главы Офиса президента, Украина “уверенно шагает” к полноправному членству в Евросоюзе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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