 

Лесной пожар перекинулся на Сочи

01.01.2021, 18:16, Новости дня
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В Туапсинском районе Краснодарского края произошло возгорание лесной подстилки, огонь перекинулся на территорию Сочи, сообщили в администрации города.

Оперативные службы Туапсе и Сочи занимаются ликвидацией возгорания, площадь возгорания в лесу составила 2,5 га, передает «Интерфакс» со ссылкой на руководство города.

На данный момент площадь пожара в Сочи составляет 500 метров.

Ранее корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси сообщил, что пожар возник на Новогодней елке в ночь на 1 января на родине Сталина в городе Гори.



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