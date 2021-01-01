При пожаре в Москве погибли два человека

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01.01.2021, 18:16, Новости дня
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В Москве произошел пожар, в котором погибли два человека, об этом сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

Пожар начался на кухне одной из квартир на улице Профсоюзной, сообщил собеседник 360.

В результате возгорания умерли два человека, их пол и возраст не сообщаются. Причины пожара также пока не называются.

По словам источника, на кухне загорелись личные вещи и мебель проживающих в квартире. Возгорание удалось ликвидировать в 17.30.

Ранее в Чувашии произошел пожар в частном бревенчатом доме. В результате возгорания погибли трое взрослых и трое детей. Вероятной причиной возгорания названо замыкание электропроводки.



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