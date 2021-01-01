 

В РФ разработана технология создания оптических чипов

01.01.2021, 18:08, Новости дня
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Свою новую разработку представили сотрудники Центра компетенций НТИ. Российские специалисты предлагают использовать инновационную технологию в производстве оптических чипов.

Напомним, что такие устройства предназначены, прежде всего, для квантовых компьютеров, которые обрабатывают огромные по нынешним меркам объемы информации.  

Однако до сих пор никто еще не создал полноценного квантового симулятора, напоминают ученые. Но чипы уже есть. Их производство основано на технологии электронной литографии. Основной является тонкий слой нитрида кремния. По мнению российских ученых, в будущем их разработка станет весьма полезной для создания высокопроизводительно вычислительной техники.



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