На Украине выявили пять мутаций коронавируса

01.01.2021, 17:58, Разное

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Минздрав Украины заявил о выявлении в стране новых штаммов коронавируса. Как оказалось, у жителей ряда регионов обнаружены сразу пять активных мутаций Covid-19.

Начавшись в конце 2019 года, пандемия коронавируса охватила весь мир, поставив человечество перед новыми условиями жизни. Власти практически всех стран мира разрабатывают как эффективные методики и препараты для лечения, так и вакцины для недопущения дальнейшего распространения летального заболевания. Недавно в Британии выявили новый штамм Covid-19, более опасный и заразный, чем все предыдущие его мутации. Сейчас сразу пять новых модификаций SARS-CoV-2-инфекции обнаружили специалисты украинского Министерства здравоохранения.

По данным Украинского Центра общественного здоровья, в девяти областях страны циркулируют новые активные штаммы Covid-19. При этом среди них нет мутации, зафиксированной в Великобритании. Однако, чтобы избежать непредвиденных последствий, все образцы, найденные на территории Украины, были направлены ученым лондонской лаборатории ВОЗ для исследований. Обладатели новых мутаций оказались жители как западных областей с традиционно большими международными сообщениями за счет «заробитчан», так и граждане из центрального и восточного регионов.

Минздрав Украины пишет о том, что все вирусы, обнаруженные в стране, принадлежат к генетической линии B, пришедшей с территории Китая. Пять ее разновидностей, а именно В1, В1.1, В1.1.1, В2 и В1.5 зафиксированы на Днепропетровщине, Харьковщине, а также в Киеве, Черновицкой, Закарпатской, Донецкой, Львовской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. Все мутировавшие вирусы присущи и жителям европейских стран.