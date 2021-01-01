 

Депутаты от Украины и Литвы вынудили российского представителя в ПАСЕ встретить Новый год в туалете

01.01.2021, 17:51, Разное
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Член делегации России в ПАСЕ Роман Кашин пожаловался на поведение коллег из Литвы и Украины. Во время новогодней вечеринки российский представитель вышел в туалет. Этот момент подкараулили его коллеги и заперли дверь на ключ. Более того, парламентарий из Эстонии выключил электричество в туалете, и россиянин встретил Новый год в тесноте и темноте.

Кашин по телефону связался с охраной здания Европарламента и был освобождён из заточения. Его коллеги-парламентарии ретировались в неизвестном направлении, а сам депутат смог вернуться за праздничный стол.

«Я уже сталкивался с таким поведением коллег, но не думал, что они повторят его во второй раз. Похоже, что других аргументов в споре со мной у них не нашлось», – прокомментировал инцидент Кашин.

В октябре 2019 года парламентарии из Украины и Литваы заняли все кабинки в туалете и не давали Кашину воспользоваться ими в знак протеста против оккупации Россией регионов европейских стран. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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