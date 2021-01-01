В последний день 2020 года в мире умерло рекордное количество больных COVID-19 – ВОЗ

01.01.2021, 17:28, Новости дня

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31 декабря 2020 года в мире был установлен рекорд по числу умерших за сутки пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В общей сложности в последний день года скончался 13 941 инфицированный. Предыдущий рекорд был установлен 19 декабря, тогда умерло 13 510 пациентов.

Наибольшее число умерших 31 декабря было в Америке (6312) и Европе (5860).

Всего с начала пандемии от COVID-19 погибло более 1,8 млн жителей планеты.

Скриншот: covid19.who.int

По данным ВОЗ, в мире подтверждено более 81,6 млн случаев коронавирусной инфекции. По этому показателю лидируют США (19,3 млн инфицирований), Индия (10,2 млн) и Бразилия (7,6 млн).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.