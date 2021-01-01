 

Сапронов: 2020-й? Спасибо, что живы

01.01.2021, 17:28, Новости дня
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Спасибо, что живы.

Я приземлился в Борисполе 15 марта, прилетев из США за три часа до закрытия неба. Весь январь и первую декаду февраля провел в Юго-Восточной Азии и Океании.

Тогда я еще не понимал, что маленькая “бацилла” остановит весь современный мир, разрушит даже самую сильную экономику мира – американскую.

С этого времени я живу в состоянии тревожного ожидания. За родных, семью, близких, друзей. Увы, антитела нельзя купить. Главную опасность – нехватку врачей при пандемии – я понял сразу и со второй половины марта до июня сходил с ума, покупая в огромном количестве средства защиты для медицинского персонала и даря их харьковским больницам.

Я не хочу говорить и обсуждать ошибки власти: их слишком много и о них все сказано. Год разочарований…

Мир никогда не будет таким, каким он еще был в начале 2020-го, и мы должны научиться с этим жить.

Остается надеяться и верить в лучшее.

Источник: “ГОРДОН”

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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