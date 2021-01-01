Кассель показал отдых с Кунаки

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01.01.2021, 17:28, Новости дня
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54-летний французский актер Венсан Кассель 1 января разместил в сети черно-белый снимок, на котором запечатлен на палубе небольшого корабля с женой – 23-летней итальянской моделью Тиной Кунаки. 

Актер указал, что они находятся в Бразилии в окрестностях архипелага Ilhas Cagarras. Кунаки позирует в кадре в бикини, возвышаясь над мужем и, вероятно, собираясь совершить прыжок в воду.

“С новым годом всех нас”, – подписал Кассель публикацию.

31 декабря супруга Касселя обнародовала на своей странице в Instagram похожие совместные снимки, сделанные на палубе во время отдыха.

Кассель и Кунаки поженились в 2018 году. В апреле 2019 года у пары родилась дочь.

У Касселя от предыдущего брака с итальянской моделью Моникой Белуччи есть две дочери – Дева (2004) и Леони (2010).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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