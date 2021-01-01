 

Ермак: Украина уверенно шагает к полноправному членству в Евросоюзе

01.01.2021, 17:28, Новости дня
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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своей колонке для LIGA.net написал, что Украина уверенно двигается к получению членства в Евросоюзе.

“Пандемия разделила людей и государства. Но команда президента активно работала на международной арене. Экономизация внешней политики дает результаты. Несмотря на серьезный мировой кризис и закрытие границ, сокращение нашего экспорта незначительно. Несмотря на огромные усилия противников, мы существенно расширили сотрудничество с ключевыми партнерами”, – сказал Ермак.

По его словам, украинские власти намерены добиться “промышленного безвиза” с ЕС.

“Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В сентябре мы успешно провели совместные беспрецедентные широкомасштабные военные учения. Саммит Украина–ЕС показал: наша страна уверенно шагает к полноправному членству в Евросоюзе. Продолжается кропотливая работа над обновлением Соглашения об ассоциации и для подписания “промышленного безвиза”, что даст больше возможностей для экспорта украинским производителям”, – утверждает Ермак.

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

По данным Министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на июль 2020 года соглашение было выполнено на 41,6%.

6 октября по итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял законопроект о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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