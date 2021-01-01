В Великобритании отменили налог на средства личной гигиены для женщин

01.01.2021, 17:28, Новости дня

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С 1 января 2021 года в Великобритании действует нулевая ставка налога на добавленную стоимость (НДС) на тампоны и другие средства гигиены для женщин, которые используют во время менструации. Об этом сообщил сайт правительства Великобритании.

Законодательство ЕС предусматривает 5% НДС на санитарно-гигиенические товары. До выхода из Евросоюза Великобритания не могла уменьшать размер налога или отказаться от него.

“Путь к этому был долгим, но, наконец, сексистский налог, из-за которого предметы гигиены классифицируются как второстепенные предметы роскоши, может быть занесен в учебники истории”, – отметила Фелисия Уиллоу, исполнительный директор Общества Фосетта.

Правительство страны сообщило о программе по бесплатному распространению средств гигиены в школах и колледжах страны.

В июне 2016 года в Великобритании провели референдум о выходе страны из Европейского союза. Это решение поддержало 51,9% британцев. 1 января 2020 года Соединенное Королевство официально вышло из ЕС. Переходный период, в течение которого британцы имели доступ к общему рынку Евросоюза, закончился 31 декабря.