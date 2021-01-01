Обнуление и гульфик

01.01.2021, 17:26, Разное

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Дмитрий Быков — о словах и итогах года.

Мы попросили известного писателя, критика и автора «Новой газеты» Дмитрия Быкова прокомментировать результаты акции «слова года». Специально для зрителей канала «Новой» Быков подводит итоги 2020-го, рассказывает, как «расковиделся», рассуждает, как Путин на пару с коронавирусом удачно оттенили Навального, выдвигает претендента на слово 2021 года, а также вместе с вомбатом (да-да, вы прочли правильно) поздравляет с Новым годом.