Регулятор Индии разрешил применять вакцину AstraZeneca

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01.01.2021, 17:22, Новости дня
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Эксперты регулятора фармпрепаратов и медизделий Индии одобрили экстренное использование «оксфордской» вакцины от коронавирусной инфекции, созданной компанией AstraZeneca, сообщают СМИ.

Эксперты регулятора по контролю стандартов лекарственных средств поставили несколько условий для использования вакцины в стране, которые не раскрываются, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNBC-TV18.

Собеседники канала уточнили, что эксперты должны будут в пятницу на заседании одобрить экстренное использование вакцины, разработанной и производящейся индийской компанией Bharat Biotech.

Между тем, число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 80 млн. Наибольшее число заражений выявлено в США, Индии и Бразилии. Британские власти Британия заказали 100 млн доз вакцины AstraZeneca, которых, по их мнению, должно хватить для вакцинации всей страны. 



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