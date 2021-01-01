Спасавшего людей на месте ДТП фельдшера насмерть сбила другая машина

01.01.2021, 17:22, Новости дня

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Оказывавший помощь пострадавшим от аварии фельдшер скорой помощи в Подмосковье скончался от другого ДТП, сообщила прокуратура Московской области.

Авария произошла утром 1 января в городском округе Серпухов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные надзорного ведомства.

ВАЗ-2112 столкнулся с автомобилем скорой помощи, который приехал на место другого дорожного происшествия. «В результате ДТП погиб фельдшер скорой помощи, пять человек получили травмы», – пояснили в прокуратуре.

Три человека пострадали в первой аварии, их зажало в автомобиле. Во втором ДТП умер фельдшер, травмы получили инспектор ГИБДД и водитель скорой.

«Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного следственным органом по п «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», – заключили в ведомстве.

Ранее в Подмосковье сотрудник полиции сбил восьмилетнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, ребенка госпитализировали.