Политика: Как правительству Мишустина удалось удержать экономику от падения

01.01.2021, 17:22, Новости дня

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После новогодних праздников кабинет Мишустина отметит первую годовщину своей работы. Оценку деятельности российского правительства дал уже президент страны, высказываются на эту тему и аналитики. Как показало себя правительство по итогам стрессового 2020-го года, какие проблемы министрам удалось решить – и с чем они справились не до конца?

На предновогодней встрече Владимира Путина с правительством 24 декабря команда Михаила Мишустина получила высокую оценку от президента. По словам Путина, кабинет министров сумел обеспечить достойную защиту рядовых россиян во время пандемии коронавируса и не допустил критического спада экономики. Для этого, напомнил глава государства, порой им с Мишустиным приходилось работать даже по ночам.

«Работали в условиях больших нагрузок, – констатировал Путин. – Мы с Михаилом Владимировичем иногда за полночь вели соответствующие обстановке разговоры. Убежден, что пройденные испытания всех нас сплотили, закалили». При этом президент, по сути, призвал руководство исполнительной власти не почивать на лаврах. «Нам с вами нужно действовать максимально собрано и ответственно, – подчеркнул Путин. – Не списывать свои сбои и подчас ошибки на сложности текущего периода, а добиваться видимых позитивных изменений в жизни российских семей».

Одна из первых задач, за решение которых правительство должно взяться уже с 1 января, – укрепление первичного звена здравоохранения: амбулаторий, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов. Напомним, что о модернизации этих медучреждений Путин говорил и 17 декабря на ежегодной пресс-конференции – на данные цели из бюджета будет выделено около 550 млрд рублей.

Вторая задача, которую поставил президент на предновогодней встрече с кабмином, – восстановление экономики и занятости в полном объеме. «Прошу это не оттягивать на более позднее время, нужно создавать условия для повышения доходов граждан», – отметил Путин.

«И как можно быстрее от антикризисных действий и мер надо переходить к стратегической повестке», – добавил президент. Показательно, что Путин повторил то, что говорил на первой встрече с нынешним составом правительства 21 января: «У вас есть все, чтобы национальные цели обязательно были достигнуты».

Антикризисное правительство

Команде Мишустина, которая существует менее года, пришлось в 2020-м взять на себя функцию антикризисной команды, отметили эксперты. Кабинет был сформирован в январе, когда над мировой экономикой сгустились тучи, напомнил руководитель центра политико-экономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Не прошло и нескольких недель, как РФ столкнулась с общемировой проблемой – пандемией COVID-19.

«Под руководством нового премьера правительство быстро начало справляться с вызовами, – полагает Колташов. – Уже в июне Путину был представлен план вывода экономики из коронакризиса, в котором был сделан акцент на инфраструктурное и жилищное строительство. Летом за льготной ипотекой уже выстраивалась очередь, рынок недвижимости в РФ вырос на 10%».

Многие меры поддержки вводились кабмином впервые в истории, например, разные виды пособий на детей, напомнил Колташов. Он считает важным, что наряду с традиционной помощью промышленным гигантам, власть активно поддержала малый и средний бизнес, благодаря чему удалось избежать массовой безработицы. Максимальное за 2020 год число безработных составило 6,4% трудоспособного населения (при 4,6% в декабре 2019 года). Но для сравнения, в США на пике коронакризиса этот показатель достиг 25%, как в разгар Великой депрессии.

«Проведенная в ноябре в кабинете министров ротация продолжила переформатирование правительства, которое кардинально меняет его роль в экономике, – отметил Колташов. – Если во времена Алексея Улюкаева экономический блок часто занимался лишь созерцанием процессов или подсчитывал, достигли ли мы уже дна или нет, то новый кабинет решил сам организовывать экономический рост».

«Выяснилось, что перезапускать российскую экономику будет не «свободный рынок», а именно правительство. Так же, как и защищать ее от волн мирового кризиса», – подчеркнул эксперт. Колташов предполагает, что кабмин и дальше будет менять стиль своей работы, чтобы наращивать свое влияние на рыночные процессы. Эксперт считает, что правительству уже удалось значительно повысить оперативность механизма управления. «В частности, это касается чиновников –

Мишустин перешел к условно «армейскому» стилю.

Он потребовал от чиновников точно знать необходимое количество подчиненных, чтобы на полевых работников не нагромождать сверху синекуры псевдоуправленцев», – поясняет собеседник. Важным успехом Мишустина он также считает роспуск ставших ненужными корпораций и институтов развития, которые теперь должны быть включены в систему стимулирования экономического роста.

В середине января Михаил Мишустин попал на позицию премьера, чтобы выполнять нацпроекты, – это было его главной задачей, напомнил политолог Алексей Мухин. Счетная палата недавно проанализировала динамику их исполнения: по разным направлениям команда Мишустина опережает предшественников на 3-10%, и это несмотря на трудности, вызванные коронавирусом, отметил эксперт.

«Правительство в разгар пандемии серьезно поддержала целый спектр секторов экономики. Причем получилось так, что спад этих секторов в период пандемии наложился на негативный эффект от проведенной ранее оптимизации системы здравоохранения. Чтобы адекватно встретить угрозу коронавируса, медицинская система потребовала серьезной доработки», – отметил политолог Павел Данилин.

По его оценке, несмотря на этот стресс, правительству удалось дать эффективный ответ на угрозу коронавируса по линии Минздрава. Эксперт полагает, что еще одним успехом Мишустина и его команды следует признать тот факт, что удалось избежать серьезного падения уровня жизни россиян, в чем помогли и президентские инициативы по выплате пособий.

«Мишустин – опытный специалист в фискальной сфере. Важный результат его работы за год – эффективное изменение системы налогообложения. Это касается как малого и среднего бизнеса, так и людей с очень большими доходами. Был достигнут прорыв, которого мы все давно ожидали», – отметил Данилин. Он напомнил, что при Мишустине впервые ввели налог в 15% на ежегодный доход свыше 5 млн рублей. «Были сделаны послабления по выплате социальных взносов для предприятий с не самыми высокими доходами – в случае, если они показывают реальную зарплату своих сотрудников. Все это было непросто для правительства Мишустина, но кабмину в целом все удалось», – отметил Данилин.

Что касается недоработок правительства, то эксперты отмечают: правительству не удалось реализовать ряд задач, связанных с повышением доходов и покупательской способности населения. Как говорит Колташов, во многом это оправдывается чрезвычайным характером ситуации, в которой пришлось работать министрам.

Правительству также следовало бы ужесточить меры по ограничению вывода капиталов из России. «Игра против рубля и отток капиталов в офшоры должны попасть под контроль правительства», – уверен экономист.

«Кабинет министров справился со своими задачами в стрессовом режиме, но не все в его работе было гладко.

Явно упущены вопросы, связанные с ценами на продукты, за что глава Минэкономразвития Максим Решетников подвергся явной и совершенно справедливой критике со стороны президента», – сказал газете ВЗГЛЯД политтехнолог Марат Баширов. Он напомнил, что после разбора ситуации премьер подписал несколько постановлений для стабилизации цен на продукты. При этом Мишустин раскритиковал ведомства, упустившие ситуацию: Федеральную антимонопольную службу, Минэкономразвития, Минсельхоз и Минпромторг. К 21 декабря цены на сахар и подсолнечное масло в России снизились, сообщили в Росстате.

По мнению Баширова, нынешний кабмин делится на тех, кто активно и регулярно «разъясняет свою работу», и на тех, «о ком мы ничего не слышим и не видим». К первым он отнес Министерство энергетики, Минпромторг, Минсельхоз, Минстрой и Минцифры. «Но мы не понимаем, что делает министр культуры, министр труда, хотя президент не раз подчеркивал особую важность вопросов социальной и социально-культурной политики. Это как раз то, что нужно исправлять, потому что на самом деле связь с населением может повысить или понизить градус социального самочувствия», – считает Баширов.

В целом баланс работы правительства – положительный, констатируют аналитики. Главное, что сделал кабинет Мишустина, – он удержал экономику, резюмировал Колташов. «Это позволяет надеяться, что мы быстрее многих стран будем выходить на траекторию роста, возможно, уже в 2021 году», – прогнозирует эксперт. Он выразил надежду на то, что фон для этого будет более благоприятным, чем в 2020 году. Обнадеживающими факторами, по его мнению, служат переговоры с ОПЕК+, восстановление прежних объемов добычи углеводородов, а также то, что постепенный перезапуск экономики Китая потянет за собой повышение мирового спроса на нефть и газ, что поможет РФ восстановить объем экспорта и валютной выручки.

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