В РФ представлен новый 24-дюймовый игровой монитор с разрешением Full HD

01.01.2021, 17:14, Новости дня

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Компания Acer накануне Нового года представила для российских пользователей новый игровой монитор с диагональю 24 дюйма. Качество изображение обеспечено в режиме Full HD. А частота обновления картинки составляет 165 Гц.

Монитор под названием EG240YP наверняка понравится российским геймера, отмечают эксперты. Дизайн устройства прост и лаконичен. Экран заключен в обычный черный корпус, что не удивительно, поскольку внимание игрока все равно обращено только на экран.

Время отклика в мониторе составляет всего 2 мс. Угол обзора – 178 градусов. Гамма NTSC охвачена на 72%. В общем, ничего особенного. Просто это качественный игровой монитор за относительно небольшие деньги, говорят специалисты. Цена – почти 15 тыс. руб.