 

Россиянин наказал компанию на 100 тыс. рублей за полученную несанкционированную СМС-ку

01.01.2021, 17:14, Новости дня
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На днях областной суд на Псковщине принял решение оштрафовать компанию «ИЛЬ ДЕ БОТЭ» за распространение несанкционированной рекламы. За помощью к служителям Фемиды обратился один из жителей данного региона, на мобильный телефон которого приходили СМС-ки с рекламой от данного отправителя.

Суд установил, что пользователь не давал никаких разрешений на получение данного контента. Иначе говоря, коммерческое предприятие нарушало законодательство Российской Федерации.

За это ответчика оштрафовали на сумму в 101 тысячу рублей. Навязчивая реклама в Интернете и системах сотовой связи стала серьезной проблемой для многих пользователей, отмечают эксперты. Граждане должны знать, что имеют право оградить себя от потока ненужной информации, а компании – что будут наказаны в случае злоупотреблений.



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