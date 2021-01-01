 

Марина Александрова поблагодарила супруга-продюсера за успехи в карьере

01.01.2021, 17:04, Разное
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Российская актриса Марина Александрова рассказала, благодаря кому «начала выстраиваться» ее карьера. Она считает, что ее супруг Андрей Болтенко, являющийся не только режиссером, но и продюсером поспособствовал ее успеху, призналась артистка Федору Бондарчуку в его авторской передаче «Кино в деталях».
Такое заявление удивило режиссера. Он напомнил Марине Александровой, что та начала сниматься еще в юном возрасте, кроме того, до замужества она приобрела известность в сериале «Бедная Настя». Но актрису эти роли не особо радовали, даже после съемок в «Екатерине» она боялась, что за ней закрепится образ исторической личности. Какое-то время артистке приходили сценарии, где ей предлагали сыграть похожие роли.

Однако супруг Андрей Болтенко дал ей несколько подсказок, как продвинуть себя и завоевать признание новой аудитории. Для этого ей пришлось не сниматься девять месяцев, но затем Марина Александрова получила приглашение в сериал «Домашний арест». Пользователи Сети отметили, что в каждом интервью актриса благодарит своего мужа за личные успехи в карьере.



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