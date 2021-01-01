 

Вызвать интерес к русскому языку и культуре у детей из Испании и Киргизии попытались организаторы проекта «Вместе. To gather»

01.01.2021, 17:04, Разное
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Завершился масштабный образовательно-просветительский проект «Вместе. To gather», проходивший в онлайн-формате для граждан Испании и Киргизии при грантовой поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
Организаторы проекта поставили задачу пробудить у детей-билингвов, проживающих в этих странах, интерес к изучению русского языка и культуры. В рамках проекта на образовательной платформе GetCourse проводились онлайн-марафоны, посвящённые русской живописи 19-20 веков и истории русской науки. В том числе – онлайн-марафон «Об искусстве. Просто», творческий конкурс «История русского искусства глазами детей», фестиваль науки «Русская наука. Изобретения русских учёных», научный конкурс «Изобретения глазами детей», а также родительская конференция «Новый год и что с ним делать: традиции в русской и мировой культуре».

В мероприятиях проекта «Вместе. To Gather» приняли участие более 2000 детей, родителей и педагогов из Испании и Киргизии. По итогам онлайн-марафонов прошли творческие конкурсы, в которых юные участники из Испании и Киргизии продемонстрировали преемственность культурных традиций предков, которые не зависят от места рождения и проживания.

По словам организаторов проекта, сегодня трудно спорить с возросшим влиянием онлайн-сервисов и, конечно, реализуя такие важные проекты, направленные на продвижение русского языка и русской культуры, важно всегда оставаться в тренде. Поэтому и мероприятия проекта «Вместе. To gather» в этом году решено сделать именно в онлайн-формате: в виде интерактивных увлекательных занятий, которые помогают через интерес к русской культуре сформировать у детей-билингвов стремление к изучению русского языка.

Партнерами проекта «Вместе. To gather» выступили: цифровая платформа «Умная страна», детский развивающий центр «Академия маленьких наук», группа компаний «Просвещение», Институт русского языка им. А.С. Пушкина в Мадриде, АНО «Центр развития деловых компетенций», онлайн-издание «Большая Азия», новостной ресурс Noticia.ru, Издательский дом «Вечерний Бишкек».



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