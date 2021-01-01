Нафталиновый огонёк – Личное мнение

01.01.2021, 16:52, Разное

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Чем прошедшее празднование Нового года отличалось от всех предыдущих? Главным — большинство людей остались дома.

Рестораны в столице закрыли за час до полуночи. Гулять не рекомендовалось, да и просто сходить к друзьям — риск.



Фото: Соцсети

Казалось бы, главный телеканал страны просто обязан был показать людям что-то новое и интересное — по логике вещей ведь так?

И как же телевидение воспользовалось таким историческим шансом?

После речи Путина на меня накинулась Пугачёва с клипом, которому уже лет 30.

Вот так вот, да — год сразу решили испортить всем. Нет, ну бабушки-пенсионерки, может быть и обрадовались появлению своей ровесницы, но повторю — дома в этом году остались не только они, но и все остальные.

А им — морально устаревшую Пугачёву. Помните Нокиа 3310? Так вот Пугачёва на полвека старше.

После клипа Борисовны, которая уже даже не сама спела, а запустила клип, который вышел в 90-е, на сцену вылезли две бодипозитивщицы — Лолита Милявкая и, кажется, Лариса Долина.

Для чего? Предположу: чтобы точно добить тех, кого не вывернуло от Пугачёвой.

В этот момент я телевизор выключила и спросила себя: а способна ли страна, чей главный канал транслирует говно мамонта в новогоднюю ночь, запустить ракету на Марс, изобрести айфон или лекарство для детей с СМА?

Ответ пришёл сам собой: если даже скоморохи у нас устаревшие, то о каких новых технологиях может вообще идти речь?

Чем развлекались-то вчера? Бухали или в настольные игры играли?