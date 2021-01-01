 

Ким Чен Ын впервые вместо новогоднего видеообращения поздравил граждан письмом

01.01.2021, 16:36, Новости дня
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые поздравил граждан КНДР с Новым годом не телеобращением, а коротким письмом. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

В письме он пожелала корейцам большего счастья и крепкого здоровья, а также пообещал, что в новом году будет “много работать, чтобы раньше наступила новая эра, в которой сбудутся идеалы и желания нашего народа”.

Это первое подобное поздравление граждан КНДР с Новым годом с 1995 года, когда главой КНДР стал отец Ким Чен Ына, отмечает агентство.

Как пишет Yonhap, Ким Чен Ын каждый год поздравлял корейцев, записывая отдельное видеообращение, в котором рассказывал о своих планах и направлении политики на этот год. В начале прошлого года Ким не записал такое видео – вместо него транслировалось его выступление на партийной встрече.

За речью Ким Чен Ына всегда внимательно наблюдали, чтобы выявить признаки того, какой политический курс эта страна может выбрать в следующем году.

Эксперты заявляли, что он может снова пропустить выступление в этом году, чтобы оно не отвлекало от того, что он планирует объявить во время партийного съезда, который должен состояться в начале января, отмечает Yonhap.

Ожидается, что на предстоящем партийном съезде КНДР представит свою новую схему экономического развития, а также может раскрыть свою новую политическую линию в отношении США и Южной Кореи на фоне застопорившейся денуклеаризации и замороженных межкорейских отношений.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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