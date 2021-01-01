 

“Если нос сломался – придется делать ринопластику”. Хилькевич в новогоднюю ночь получила от супруга удар ногой

01.01.2021, 16:36, Новости дня
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Встреча Нового года для российской актрисы Анны Хилькевич закончилась травмой носа. Об этом она написала 1 января в Instagram.

“Быть оператором в новогоднюю ночь опасно – может влететь с ноги и четко телефоном в переносицу от любимого супруга”, – написала она.

Хилькевич также опубликовала фрагмент той самой съемки, во время которой получила от супруга удар ногой.

На обнародованном ролике видно, как супруг актрисы Артур Волков во время танца размахивает ногами высоко в стороны и в какой-то момент попадает по Хилькевич, после чего она роняет телефон.

Актриса отметила, что отправится делать рентген, и допустила, что у нее может быть перелом.

“Если нос сломался и не вернется в прежнюю форму, то придется делать ринопластику”, – написала она.

Скриншот: annakhilkevich / Instagram

Хилькевич и Волков поженились в августе 2015 года, а в декабре актриса родила дочь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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