Власти Беларуси позволили взимать плату за выезд из страны

01.01.2021, 16:36, Новости дня

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В Беларуси с 1 января 2021 года областным советам депутатов разрешили взимать сбор за выезд из страны. Документ закона “Об изменении Налогового кодекса” опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

“С 1 января 2021 года и до 1 января 2023 года областные советы депутатов вправе вводить на территории соответствующих административно-территориальных единиц местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Республики Беларусь в пунктах пропуска”, – говорится в документе.

В тексте закона сообщается, что платить должны будут водители транспортных средств до пяти тонн и с не более восемью местами для сидения.

Ставку сбора устанавливают областные советы депутатов в пределах трех базовых величин – 87 белорусских рублей (около $30) за пересечение границы одним транспортным средством, независимо от количества пассажиров в нем. Если областной совет депутатов не установит ставку сбора, она будет считаться нулевой, сообщается в документе.

“От уплаты сбора освобождаются транспортные средства, на которых следуют: главы государства и правительства Республики Беларусь, члены парламентских, правительственных и иных официальных делегаций Республики Беларусь, Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, совета министров Республики Беларусь и других государственных органов”, – указано в законе.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавляет страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов.

Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

В причастности к протестам в Беларуси Лукашенко неоднократно обвинял соседние страны, в частности Украину, Польшу, а также Литву. Они свою причастность к митингам неоднократно опровергали.

Лукашенко 23 сентября вступил, как он считает, в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.