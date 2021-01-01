 

В новогоднюю ночь у Дмитрия Пескова похитили усы

01.01.2021, 16:31, Разное
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Пресс-секретарь президента России стал жертвой неизвестных похитителей во время празднования Нового года и лишился своих знаменитых усов. Причиной происшествия могло стать безудержное праздничное застолье.

Инцидент произошел в Кремле на новогоднем корпоративе для Администрации президента и правительства России. Чиновники и министры провожали уходящий год в одном из залов Московского Кремля. Праздничное мероприятие сопровождалось выступлением известных артистов и активным употреблением горячительных напитков. Дмитрий Песков в тот вечер исполнял роль тамады и поднимал тосты за здоровье всех присутствующих и будущие успехи России. По словам очевидцев, пресс-секретарю президента удалось побить свой прошлогодний рекорд и произнести более 80 поздравительных речей за вечер. Уже ближе к половине первого часа ночи, когда президент России выступил перед собравшимися и лично поздравил всех с наступившим новым годом, гости продолжили веселье и самоорганизовались в небольшие группы.

Дмитрий Песков с бокалом виски проследовал в пустую бильярдную, чтобы немного расслабиться в полном одиночестве после крайне напряженного вечера. Примерно через час с момента его ухода из бильярдной раздался нечеловечески истошный крик: «Украли! Не может быть! Их украли!». Когда охранники Кремля ворвались в комнату, то обнаружили растерянного Пескова, у которого на лице отсутствовали усы. Пресс-секретарь президента объяснил сотрудникам службы безопасности, что он прилег на диван от внезапно нахлынувшей усталости и моментально заснул, а когда проснулся, то почувствовал что-то неладное и сразу же обнаружил пропажу собственных усов.

Оперативные действия по поимке злоумышленников не дали никакого результата. По предварительной версии охранников, это была чья-то неудачная шутка, так как ФСО обнаружила на месте «преступления» электробритву без каких-либо отпечатков пальцев, визитку Навального и записку неприличного содержания: «Дима, ты слишком запиз***ся». Некоторые гости утверждали, что якобы после Пескова в бильярдную заходил сам президент России. Но их показания были признаны ненадежными из-за большого количества выпитого ими алкоголя.

 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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