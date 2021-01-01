«Санта-Клаусы» в Саратове разбили окна и порезали покрышки машинам

01.01.2021, 16:30, Новости дня

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В Саратове одетые в шапки Санта-Клауса молодые люди разбили несколько окон местным жителям и нанесли повреждения автомобилям, сообщают информационные агентства.

«Хулиганы действовали на улицах Московское шоссе и Моторная. Резали покрышки на машинах, бросали тяжелые предметы в окна. Мне известно о трех поврежденных автомобилях и одном разбитом окне у пенсионерки», – сказала очевидец происшествия ФАН.

Жители пытаются в соцсетях найти данные о хулиганах, чтобы передать их участковому, люди ищут записи с видеорегистраторов.

Напомним, в РФ в 2011 году три «Деда мороза» обокрали на пять млн рублей ломбард в Новосибирске.