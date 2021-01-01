 

«Санта-Клаусы» в Саратове разбили окна и порезали покрышки машинам

01.01.2021, 16:30, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Саратове одетые в шапки Санта-Клауса молодые люди разбили несколько окон местным жителям и нанесли повреждения автомобилям, сообщают информационные агентства.

«Хулиганы действовали на улицах Московское шоссе и Моторная. Резали покрышки на машинах, бросали тяжелые предметы в окна. Мне известно о трех поврежденных автомобилях и одном разбитом окне у пенсионерки», – сказала очевидец происшествия ФАН.

Жители пытаются в соцсетях найти данные о хулиганах, чтобы передать их участковому, люди ищут записи с видеорегистраторов.

Напомним, в РФ в 2011 году три «Деда мороза» обокрали на пять млн рублей ломбард в Новосибирске.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / ВЦИОМ: поправки в Конституцию поддержали 75 процентов проголосовавших

14.10 / Guardian – приехал в Перу с мечтой — руины Мачу-Пикчу открыли ради одного японского туриста

11.12 / “Я, как человек, который любит женщину, любил и ее детей”. Потап рассказал об отношениях с дочерью экс-супруги Горовой

14.12 / В Солнечной системе обнаружена сеть гравитационных туннелей

19.11 / Суд отпустил экс-губернатора Меня с рядом условий

29.10 / Ученые считают, что песчаным пляжам не грозит исчезновение

31.10 / Одесская юракадемия подготовила исследование о том, что “зеленые” тарифы в Украине являются конституционными – нардеп

11.09 / Эксперт: Новые партии сумели расшевелить молчаливую часть электората

03.07 / Стипендии студентов предложили повысить до уровня МРОТ

04.09 / Грач заболел COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска