 

Бурджанадзе заявила об «обиде Грузии на Россию»

01.01.2021, 16:30, Новости дня
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Бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе заявила, что некоторые политики в Грузии стремятся переложить на Россию все проблемы страны.

«В Грузии есть обида на Россию, хотя есть и субъективный фактор, когда политики стремятся переложить на Россию буквально все проблемы. В массовом сознании, особенно у молодежи, образ РФ исключительно негативный», – скзаала Бурджанадзе в беседе с «Коммерсантом».

Она добавила, что действующее руководство страны пытается придерживаться курса экс-президента Михаила Саакашвили, считавшего взаимодействие с российской стороной неприемлемым.

«Сейчас «Грузинская мечта» повторяет политику Саакашвили во многих областях, причем берет только плохое. У него они переняли и тренд «если хочешь дискредитировать политика, нужно назвать его прорусским. В Грузии такой ярлык чреват потерей серьезного количества избирателей – и особенно молодежи», – отметила политик.

Ранее Нино Бурджанадзе, комментируя для газеты ВЗГЛЯД заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая выступила за прямой диалог с Москвой, но при этом обставила его рядом условий, сказала, что «правильно, что нужно разговаривать, но важно, что подразумевают под этим власти Грузии». По мнению Бурджанадзе, власти Грузии не готовы к прорыву в отношениях с Россией.



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