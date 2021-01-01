 

Семенович ответила критикам по поводу лишнего веса

01.01.2021, 16:10, Разное
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Российскую певицу и экс-солистку «Блестящих» Анну Семенович часто критикуют за лишний вес, но, по словам исполнительницы, ее это не особо задевает. Она довольна своими формами и убирать их не собирается, хотя и полнеть до 120 кг тоже не намерена.
Анну Семенович пригласили в YouTube-шоу «Гастролер». Там она призналась, что «совершенно не парится» по поводу критики за лишний вес. Она ест все, что хочет и в любое время. Певица совсем не желает становиться типичной девушкой из Instagram с одинаковыми прическами, худобой и макияжем.

Исполнительница себя считает индивидуальной и шикарной женщиной в теле «с грудью и попой». Анна Семенович заявила, что она выступает за бодипозитив, но без фанатизма, чтобы «не разжираться до больших размеров». Также певица отметила, что за границей ее совсем не считают полной.



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