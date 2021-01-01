 

Венгрия, возьми вакцину! – Личное мнение

01.01.2021, 15:58, Разное
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В первый день нового года обсуждать можно только важные новости. Все ленты завалены спорами, берёт ли Венгрия нашу вакцину от коронавируса или нет?


В очереди на вакцинацию. Фото: Соцсети

То есть, они нас — в дверь. Мы — в окно. В смысле, в Евросоюз через Венгрию. Возьмите, берите нашу вакцину, пожалуйста!

Вот мне откровенно плевать, что происходит в Венгрии, а также в Парагвае и Буркина-Фасо. Нет, ну правду говорю — вообще по барабану.

Есть у них коронавирус, нет ли. Как они там ведут борьбу с пандемией — мне намного важнее, что происходит у нас в стране.

А у нас — допустим, что этот Ступник V даже безопасен и действует. Предположим, что так — зачем мы его суём всем, лишь бы взяли?

И обсуждаем, как главную, ска, новость — хочет наше лекарство Венгрия (Венгрия, вашу ж мать!!!) или нет.

В ТОПе также новость, что Сербия, вроде как, испытывает нашу вакцину — возьмут ли? Это ведь так важно впарить и сербам наше лекарство! Венесуэла или Парагвай — не помню точно — уже согласились. Их, как и Беларусь, завалят Спутником!

При этом, сама Россия себя вакциной не обеспечила. Для вакцинации 70% населения нужно 100 миллионов доз, а их нет и в ближайший год не будет, потому что производство — в жопе.

Что с нами происходит? Почему нам так важно — даже в ущерб себе! — последние штаны снять и отдать? Чтобы что доказать — конкретно, что?!

За вакцину Пфайзер дерутся ведущие страны. Мы свою буквально навязываем странам третьего мира. Как главную новость страны в первый день нового года обсуждаем хотелки Венгрии, пока она кочевряжится — мы себя когда уважать начнём хоть немного?

Источник: Лена Миро



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