 

“Я сын своей матери”. Принц Гарри оставил новогоднее послание на сайте своей благотворительной организации

01.01.2021, 15:42, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Британский принц обнародовал на новосозданной странице своей некоммерческой благотворительной организации Archewell совместное с женой Меган новогоднее послание.

“Я сын своей матери. А я мама нашего сына. Вместе мы представляем вам Archewell. Мы верим в лучшее, что есть у человечества. Потому что мы видели лучшее в человечестве. Мы испытали сострадание и доброту. И от наших матерей, и от чужих”, – говорится в публикации.

Текст послания размещен на фоне архивных снимков принца Гарри и его жены Меган, на которых каждый из них запечатлен в детстве вместе со своей матерью – принцессой Дианой и Дорией Рагланд соответсвенно. 

Таблоид Page Six отмечает, что сайт благотворительной организации Archewell появился в конце декабря 2020 года – сразу после выхода первого совместного эпизода подкаста принца Гарри и его супруги на платформе Spotify. О намерении создать этот благотворительный проект супруги впервые сообщили в апреле минувшего года.

Герцог Сассекский принц Гарри – младший сын принца Уэльского Чарльза и его первой жены, покойной принцессы Дианы, внук королевы Великобритании Елизаветы II. Супруги развелись в августе 1996 года по рекомендации королевы Великобритании Елизаветы II, а спустя год принцесса Диана погибла в ДТП.

В мае 2018 года принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл, а спустя год у супругов родился сын Арчи.

9 января 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении сложить королевские полномочия. 13 января королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены “начать новую жизнь”.

30 марта принц Гарри и его жена Меган опубликовали в Instagram прощальный пост, а с 1 апреля они начали новую жизнь без королевских титулов и обязанностей. 

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и сыном проживают в США. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / В Microsoft назвали цену TikTok

31.08 / Kia Rio X-Line стал самым продаваемым хетчбэком в РФ в 2020 году

30.11 / Глава Узбекистана позвонил Путину по поводу российской вакцины

08.09 / Премьер Белоруссии привился от коронавируса

22.09 / В Минздраве объяснили, почему женщины живут дольше мужчин

13.07 / В США после посещения коронавирусной вечеринки умер 30-летний мужчина

03.10 / Из-за пожаров в Луганской области эвакуируют еще одно село

23.09 / Выступления Трампа и Путина в ООН: позиции лидеров глазами экспертов

28.08 / Эксперт объяснил отставку премьер-министра Японии

16.08 / Умер внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска