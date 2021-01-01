Португалия возглавила Совет Евросоюза

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01.01.2021, 15:42, Новости дня
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Португалия с 1 января станет председателем Совета Европейского союза после Германии, написал в Twitter премьер-министр Португалии Антониу Кошта 30 декабря.

Португалия будет председательствовать под девизом “время действовать для справедливого, “зеленого” и цифрового восстановления”.

“Это  честь и огромная ответственность для Португалии перенимать эстафету от Германии и федерального канцлера Ангелы Меркель”, – отметил премьер.

Председательствовать в Совете ЕС Португалия будет шесть месяцев.

Главной задачей левоцентристского правительства в Лиссабоне во время председательства будет координация оказания помощи в рамках принятого в ЕС пакета объемом в 750 млрд евро, на преодоление кризиса из-за пандемии коронавирусной инфекции, пишет Німецька хвиля

Речь идет о кампании по вакцинации в ЕС и осуществлении планов отдельных государств блока по восстановлению экономики. На повестке дня будут и социальные вопросы. В мае запланирован саммит ЕС, на котором главы государств и правительств блока должны сделать выводы из пандемии COVID-19 и расширить социальные права европейцев. Еще одним приоритетом Португалия выделила отношения Евросоюза и стран Африки.

Португалия в четвертый раз будет главенствовать в Совете ЕС, отмечает Німецька хвиля. Председательство в этом органе меняется на ротационной основе. Каждые полгода одна из 27 государств Европейского союза передает эту эстафету. Так, перед Германией Совет ЕС возглавляла Хорватия. С 1 июля 2021 года эти полномочия перейдут к Словении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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