 

Во Франции участники новогодней вечеринки сожгли жандармам машину

01.01.2021, 15:36, Новости дня
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Во французском регионе Бретань несколько человек напали на жандармов и сожгли их машину, когда правоохранители разгоняли новогоднюю вечеринку, в ней принимали участие порядка 2 тыс. человек.

Организаторы вечеринки арендовали несколько ангаров, чтобы вместить как можно больше гостей и оставить возможные пути отхода в случае облавы жандармов, передает ТАСС со ссылкой на радио «Европа-1».

Прибывших на место правоохранителей участники вечеринки встретили камнями, в ходе столкновений сожгли один из автомобилей жандармерии, трое правоохранителей получили легкие травмы.

Стражам порядка пришлось отступить и заблокировать подступы к месту проведения вечеринки, ожидая подкрепления. Удалось ли задержать кого-то из нападавших, не сообщается.

К полудню 1 января, по данным канала BFM, на месте оставалось много людей, которые продолжали веселиться и танцевать.

Префект департамента Иль и Вилен сообщил, что жандармы пытались предотвратить сборище, однако столкнулись с агрессивно настроенной толпой. В целом на вечеринке в пятницу утром насчитывалось 2,5 тыс. участников, приехавших из разных регионов и даже из-за границы.

Префектура наложила запрет на проведение мероприятия, но распорядилась, чтобы к месту приехали спасатели и раздали всем медицинские маски и санитайзеры.

В ноябре под Парижем прошла массовая вечеринка, которая переросла в столкновения с полицией. В столкновениях участвовали порядка 300 человек.



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