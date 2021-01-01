Депутат резко ответил на критику российских хоккеистов на молодежном ЧМ

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01.01.2021, 15:36, Новости дня
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев резко ответил на реплику шведского хоккеиста молодежной сборной страны Александра Хольца, обвинившего российскую команду в «грязной игре».

«Хольц пусть смотрит на табло. И пусть благодарит судей, которые во втором периоде дали шведам сравнять счет. Наши парни все доказали на льду, и это главное», – цитирует депутата Sport24.

Вместе с тем он пожелал шведскому спортсмену сосредоточиться на собственной карьере, и отметил, что его ждет большее будущее.

Напомним, сборная РФ на молодежном ЧМ одержала победу над американцами (5:3), шведами (4:3) и австрийцами (7:1), но проиграла команде Чехии (2:0). Российские хоккеисты вышли в четвертьфинале на команду Германии.

Ранее российский хоккеист рассказывал о «грязных» силовых приемах со стороны американцев.



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