 

Летевший из США самолет столкнулся с новогодними украшениями

01.01.2021, 15:36, Новости дня
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Рейс авиакомпании Avianca, направлявшийся из Орландо (США) в Боготу (Колумбия) в ночь с 31 декабря на 1 января, совершил экстренную посадку в аэропорту Эль-Дорадо.

Борт столкнулся с крупным объектом, летавшим в воздухе, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Aviation Herald.

Очевидцы опубликовали видеозапись после посадки. На ней самолет опутали новогодние праздничные украшения.

#LTIMAHORA pic.twitter.com/cELiXagAUO

— Webinfomil.com (@Webinfomil) January 1, 2021



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