Билл Гейтс намерен «заблокировать» Солнце ради спасения человечества

01.01.2021, 15:18, Разное

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Основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс представил публике новый проект, в рамках которого он собирается «заблокировать Солнце». Своей задачей бизнесмен называет избавление человечества от негативного воздействия солнечного излучения.

Непосредственной разработкой проекта занимаются сотрудники Гарвардского университета. Перед масштабными испытаниями Билл Гейтс хочет удостовериться в том, что отражающие частицы, распыленные в атмосфере Земли, способны остановить глобальное потепление.

После создания необходимого оборудования исследователи запустят его в окрестностях арктического города Кируна. В июне 2021 года специалисты используют воздушный шар для доставки в атмосферу планеты отражающих частиц.