“На первом этаже реанимация, справа – морг”. Заразившийся коронавирусом Жигунов показал, как встретил Новый год в госпитале

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01.01.2021, 14:48, Новости дня
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Заразившийся коронавирусом 57-летний российский актер Сергей Жигунов 1 января разместил в Instagram ролик, на котором запечатлен процесс транспортировки оливье в его палату, расположенную на втором этаже ялтинского госпиталя для больных COVID-19.

По словам Жигунова, передачку для него приготовила его возлюбленная Виктория Ворожбит, ради которой он в октябре 2020 года во второй раз развелся со своей женой Верой Новиковой.

На первом этаже реанимация, справа – морг. Оливье, которое сделала больная Вика, подняли на веревочке на второй этаж. Янина Петровна [Павленко], мэр Ялты, прислала холодец. Хороший праздник Новый год”, – подписал он публикацию.

Ворожбит на своей странице в Instagram также показала, как передавала Жигунову оливье.

Под окном ковидного госпиталя без шампанского, но с оливье, на которое хватило сил”, – подписала она свой ролик.

29 декабря она сообщила, что также заразилась коронавирусом.

Сейчас все самое драматичное позади, по крайней мере очень хочется в это верить. Сил пока нет, внутри как будто фарш вместо органов, но, кажется, экватор пройден, и мы на пути к выздоровлению!” – написала она тогда.

Об отношениях Жигунова и Ворожбит стало известно в октябре 2020 года, когда актер обнародовал в сети свидетельство о повторном расторжении брака со своей женой Верой Новиковой.

28 декабря Жигунов сообщил, что заразился коронавирусом и был госпитализирован в ялтинский госпиталь.

Россия аннексировала Крым после незаконного “референдума” 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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