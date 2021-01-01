Возвращение украинцев из лагеря беженцев в Сирии

01.01.2021, 13:48, Новости дня

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На севере Сирии сегодня есть два лагеря беженцев – “Родж” и “Аль-Хол”, в которых преимущественно живут вдовы и дети боевиков, воевавших за “Исламское государство” в Сирии и Ираке, среди них немало украинок. В частности, в “Аль-Хол”, по словам главы Меджлиса крымскотатарского народ Рефата Чубарова, находится 100 украинских женщин и детей.

По информации “Бабеля”, в лагере “Родж” осталась еще одна украинка – черкащанка Инна Добровольская.

В Сирии боевые действия продолжаются с 2011 года. В разное время в них участвовали правительственные сирийские войска, повстанцы, радикальные исламисты, курды, боевики “Исламского государства”, а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.