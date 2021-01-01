 

В Белоруссии ввели плату за выезд из страны

01.01.2021, 14:42, Новости дня
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Белорусским облсоветам депутатов разрешили брать сбор за выезд из страны, решение закреплено в законе «Об изменении Налогового кодекса».

«С 1 января 2021 года и до 1 января 2023 года областные Советы депутатов вправе вводить на территории соответствующих административно-территориальных единиц местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Республики Белоруссия в пунктах пропуска», – цитирует «Интерфакс» документ.

Платить сбор должны будут водители транспортных средств до пяти тонн и с не более восемью местами для сидения, кроме водителя.

О возможности введения денежного сбора местными властями в Белоруссии на выезд за рубеж заявлял глава минфина страны Юрий Селиверстов. Отмечалось, что полученные от «налога на границу» деньги планируется направлять на «дезинфекцию пунктов пропуска и обеспечение их всем необходимым для борьбы с коронавирусом».



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