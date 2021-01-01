 

Соловьев продемонстрировал сердобольность россиян после Нового года

01.01.2021, 14:42, Новости дня
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Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал видеозапись, на которой запечатлен «пункт помощи пострадавшим от празднования Нового года».

На видеозаписи, которую ведущему, по его словам, прислал приятель, демонстрируется тумба с надписью «Пункт помощи пострадавшим от празднования Нового года». На тумбе находятся всевозможные закуски, таблетки, банка с надписью «Рассол», бутылки с надписями «Кагоцел» и «Похмелин».

 

«Наш народ сердоболен», – подписал ролик Соловьев в своем Telegram-канале.

Ранее внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что принимать спиртное на следующий день после потребления алкоголя, чтобы улучшить состояние, нельзя, это опасно. По его словам, после застолья надо спать, лежать и щадить себя.



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