 

В Нижнем Новгороде выясняют причины ночного ДТП с подростками

01.01.2021, 14:42, Новости дня
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Прокуратура Нижегородской области проводит проверку соблюдения закона о профилактике безнадзорности после ДТП, в котором пострадали четверо подростков от 12 до 15 лет, сбитые машиной на дороге в 2 часа ночи, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

ДТП случилось 1 января около 2.20 на 19-м километре трассы Нижний Новгород – Саратов. Автомобиль Kia Rio совершил наезд на четверых подростков, которые шли по краю проезжей части в попутном направлении. Выясняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным регионального минздрава, все четверо мальчиков госпитализированы в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости» данные регионального ГИБДД.

Также сообщается, что организована прокурорская проверка по факту соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.



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